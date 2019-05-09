«Барселона» готова летом расстаться с 10 футболистами

«Барселона» готова предстоящим летом расстаться с 10 футболистами в попытке перестроить состав. Как сообщает AS, в этом списке присутствуют Самуэль Юмтити, Иван Ракитич и Филиппе Коутиньо.

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство каталонского клуба разочаровано игрой Коутиньо. В нынешнем сезоне на клубном уровне он сыграл 52 матча, забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.

Также отмечается, что Кевин-Принс Боатенг и Джейсон Мурильо, играющие за «Барселону» на правах аренды, вернутся в «Сассуоло» и «Валенсию» соответственно. Джаспер Силлессен, Томас Вермален, Рафинья Алькантара, Малком и Денис Суарес также будут выставлены на продажу, так как не имеют в клубе регулярной игровой практики.