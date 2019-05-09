Бекхэма лишили водительских прав на полгода за использование телефона за рулём

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм получил наказание за использование телефона во время вождения, сообщает The Telegraph.



21 ноября прошлого года экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Реала» был замечен за рулём своего автомобиля Bentley с телефоном в руках.



Сегодня, 9 мая, состоялось судебное заседание, на котором было принято решение лишить Бекхэма водительских прав на срок шесть месяцев. Бекхэм признал вину.



Напомним, в настоящий момент экс-футболист занимается формированием американского клуба «Интер Майами», основателем и совладельцем которого он является. В скором времени у команды появится домашний стадион, который будет размещён на территории парка «Майами Фридом Парк». Там же будут располагаться футбольные поля, на которых смогут играть все желающие.

Бекхэму установили памятник в США. Он начал новую эру местного футбола Не все понимают, чем Дэвид это заслужил.