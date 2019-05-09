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Бекхэма лишили водительских прав на полгода за использование телефона за рулём

Бекхэма лишили водительских прав на полгода за использование телефона за рулём
Футбол / Англия

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм получил наказание за использование телефона во время вождения, сообщает The Telegraph.

21 ноября прошлого года экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Реала» был замечен за рулём своего автомобиля Bentley с телефоном в руках.

Сегодня, 9 мая, состоялось судебное заседание, на котором было принято решение лишить Бекхэма водительских прав на срок шесть месяцев. Бекхэм признал вину.

Напомним, в настоящий момент экс-футболист занимается формированием американского клуба «Интер Майами», основателем и совладельцем которого он является. В скором времени у команды появится домашний стадион, который будет размещён на территории парка «Майами Фридом Парк». Там же будут располагаться футбольные поля, на которых смогут играть все желающие.

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Не все понимают, чем Дэвид это заслужил.
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