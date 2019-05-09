Одна из лучших футболисток мира снялась в купальнике для Sports Illustrated

Форвард «Лиона» и сборной США Алекс Морган попала на обложку американского еженедельного спортивного журнала Sports Illustrated.

Американка украсила номер издания, который посвящён купальникам. Для журнала также снялись две её соотечественницы из команды «Норт Каролина Кураж» — Кристал Данн и Эбби Далькемпер.

Фото доступно в "инстаграме" Алекс Морган.

Фото доступно в "инстаграме" Кристал Данн.

Фото доступно в "инстаграме" Эбби Далькемпер.

Морган уже позировала для Sports Illustrated. В 2014 году она также снялась для номера издания, который был посвящён купальникам.

В составе сборной США Морган выигрывала Олимпийские игры 2012 года и чемпионат мира в 2015 году. С «Лионом» она побеждала в Лиге чемпионов в 2017 году.