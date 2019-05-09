«Барселона» уверена, что заполучит де Лигта

Руководство каталонской «Барселоны» уверено, что в летнее трансферное окно сможет заполучить защитника амстердамского «Аякса» Матейса де Лигта, сообщает The Independent.

Ожидается, что трансфер 19-летнего футболиста сборной Нидерландов обойдётся действующим чемпионам испанской Примеры в £ 60 млн (примерно € 70 млн).

Де Лигт является воспитанником «Аякса». В этом сезоне нидерландской Эредивизии он забил 3 мяча в 31 матче. В 17 встречах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов защитник записал в актив 3 гола.

Ранее появилась информация, что Матейс предпочитает продолжить карьеру в «Барселоне», но его агента Мино Райолу привлекают варианты с другими клубами, поскольку они более выгодны с финансовой точки зрения.