Роналдо: не думаю, что Неймар перейдёт в «Реал»

Бывший форвард мадридского «Реала» и национальной команды Бразилии Роналдо не верит, что его соотечественник Неймар, выступающий за французский «ПСЖ», пополнит ряды «сливочных» в ближайшее летнее трансферное окно.

«Не знаю всей ситуации вокруг Неймара. Всё это продолжается уже в течение многих лет. Ходит много слухов, но не думаю, что есть что-то конкретное относительно его трансфера в «Реал». Неймар — невероятный игрок, которого все хотели бы заполучить, но вряд ли он доступен для покупки», — приводит слова Роналдо Goal.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из каталонской «Барселоны» летом 2017 года. Соглашение 27-летнего бразильца с парижанами рассчитано до конца сезона-2021/22.

В нынешней кампании Неймар забил 14 голов и отдал 6 результативных передач в 16 матчах французской Лиги 1. В 6 встречах Лиги чемпионов нападающий записал в актив 5 мячей и 2 голевых паса.