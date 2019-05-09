«Валенсия» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча начнётся 9 мая в 22:00

Сегодня, 9 мая, на стадионе «Месталья» в Валенсии состоится ответная полуфинальная игра Лиги Европы между «Валенсией» и «Арсеналом». Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Ассистентами главного арбитра станут Марио Дикс и Хессел Стегстра. Роль резервного судьи будет исполнять россиянин Сергей Карасёв.

В первом матче, который проходил на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне, «канониры» сумели добиться победы со счётом 3:1. В составе хозяев дубль сделал Александр Ляказетт, ещё один мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг. У испанцев гол на счету Муктара Дьякаби.

Вторую путёвку в финал Лиги Европы разыграют «Челси» и «Айнтрахт». Первый матч между командами завершился вничью — 1:1.