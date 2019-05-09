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«Челси» — «Айнтрахт»: онлайн-трансляция матча начнётся 9 мая в 22:00

«Челси» — «Айнтрахт»: онлайн-трансляция матча начнётся 9 мая в 22:00
Футбол / Лига Европы

Сегодня, 9 мая, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Челси» — «Айнтрахт». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. Помогать ему будут Октавьян Шовре и Себастьян Георге. Резервный рефери — Павел Краловец.

Первый матч 1/2 финала «Айнтрахт» и «Челси» провели во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Арена». Встреча завершилась со счётом 1:1. Авторами голов стали нападающий немецкой команды Лука Йович и форвард лондонцев Педро Родригес.

В финале Лиги Европы победитель этого противостояния сыграет с «Валенсией» или лондонским «Арсеналом». В первой игре победу одержал английский клуб — 3:1.

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