Экс-игрок «Барселоны»: инопланетяне, вероятно, похожи на Месси

Бывший нападающий «Барселоны» Жоан Роман, ныне выступающий за кипрский АЕЛ, поделился мнением о бывших партнёрах по каталонской команде.

«Никогда не видел инопланетян, но они, вероятно, похожи на Лионеля Месси. То, что все видят по телевизору, он делает на тренировках. К нему невозможно приблизиться.

Ноги Лео настолько сильны, что кажется, будто его бутсы намазаны клеем, когда он контролирует мяч. Это заставляет всех думать, что подобное легко повторить, но когда пытаешься, ничего не выходит. Месси — лучший футболист из всех, что я видел.

Андрес Иньеста и Хави тоже выглядели, как игроки с других планет. Когда Иньеста обходил защитников, используя дриблинг, казалось, будто он плывёт с мячом.

Хави умел контролировать мяч с поднятой головой, он его не терял. Это было невероятно. Мне повезло тренироваться с лучшими футболистами в мире, но Месси находится на другом уровне», — приводит слова Романа Planet Football.