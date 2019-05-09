«Реал» и «Челси» близки к достижению соглашения по трансферам Азара и Ковачича

«Реал» и «Челси» уже в ближайшее время могут достигнуть договорённости по двум трансферам — вингеру синих Эдену Азару и полузащитнику «сливочных» Матео Ковачичу. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, переговоры по двум трансферам идут отдельно друг от друга. Лондонцы могут подписать хорватского хавбека, несмотря на то что на них был наложен трансферный бан, так как в арендном соглашении по футболисту, которое клубы подписали прошлым летом, указана возможность выкупа контракта игрока.

По Азару клубам ещё предстоит согласовать сумму перехода. «Челси» хочет получить за бельгийца € 140 млн, что не устраивает «Реал». На «Сантьяго Бернабеу» рассчитывают договориться о снижении суммы трансфера, однако вполне вероятно, что она не будет ниже € 100 млн.