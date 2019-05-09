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«Оренбург» сыграл вничью с «Уралом» в матче молодёжного первенства

«Оренбург» сыграл вничью с «Уралом» в матче молодёжного первенства
Футбол / РПЛ

В матче 28-го тура молодёжного первенства России «Оренбург» принимал «Урал» из Екатеринбурга. Встреча состоялась в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал полузащитник «Урала» Сергей Кротов, отличившийся на 23-й минуте. До перерыва счёт сравнял хавбек «Оренбурга» Артём Апалькин.

Серия «Оренбурга» без побед достигла шести матчей. Ранее команда Игоря Бахтина потерпела четыре поражения подряд и один раз сыграла вничью. Клуб из Екатеринбурга не выигрывает уже в течение 16 встреч кряду. В предыдущих турах подопечные Михаила Галимова потерпели 14 поражений и один раз сыграли вничью.

«Урал», набрав 20 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России, «Оренбург» (17) — 15-е.

Россия - Молодёжное первенство. 28-й тур
09 мая 2019, четверг. 17:00 МСК
Оренбург-мол.
Оренбург
1 : 1
Урал-мол.
Екатеринбург
0:1 – Кротов – 23, 1:1 – Апалькин – 35
«Молодёжка» «Локо» одолела «Рубин» и поднялась с 7-го на 4-е место в таблице
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