«Оренбург» сыграл вничью с «Уралом» в матче молодёжного первенства

В матче 28-го тура молодёжного первенства России «Оренбург» принимал «Урал» из Екатеринбурга. Встреча состоялась в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал полузащитник «Урала» Сергей Кротов, отличившийся на 23-й минуте. До перерыва счёт сравнял хавбек «Оренбурга» Артём Апалькин.

Серия «Оренбурга» без побед достигла шести матчей. Ранее команда Игоря Бахтина потерпела четыре поражения подряд и один раз сыграла вничью. Клуб из Екатеринбурга не выигрывает уже в течение 16 встреч кряду. В предыдущих турах подопечные Михаила Галимова потерпели 14 поражений и один раз сыграли вничью.

«Урал», набрав 20 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России, «Оренбург» (17) — 15-е.