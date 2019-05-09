Джано: хочу доказать, что заслуживаю играть в «Спартаке», надеюсь, шанс дадут

Полузащитник московского «Спартака» Джано, выступающий на правах аренды за самарские «Крылья Советов», сказал, что хочет вернуться в стан красно-белых.

«Сегодня водитель сказал мне, что прочёл новость о том, что я не хочу возвращаться в «Спартак». После этого я был в шоке — как это я не хочу возвращаться!? Это великий клуб, я хочу доказать, что заслуживаю играть там. У меня контракт на два года, так что я не знаю, кто такое пишет. Надеюсь, в «Спартаке» мне дадут шанс. В прошлом году при Кононове у меня его не было — я был после травмы, был сложный период. Сейчас я хочу начать с нуля, это новый чемпионат, так что я хочу доказать, что я игрок «Спартака и заслуживаю там играть.

Общался ли с кем-то из «Спартака» не тему возвращения? Пока нет. У них сейчас свои задачи — команда идёт не так, как надо, это все видят. Сейчас я просто на связи только с Джикией и с некоторыми ребятами. Джикия, конечно, ждёт меня в «Спартаке», я сам этого хочу. Эту тему не обсуждали даже с Тимофеевым — у нас ещё три игры, возможно, будут и стыковые игры. После чемпионата уже посмотрим, как что будет. Спасибо «Крыльям» за доверие, я приехал сюда за практикой, помочь клубу выполнить задачу, но в итоге хочу вернуться в «Спартак», — сказал Джано в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.