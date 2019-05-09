«Барселона» предпримет новую попытку приобрести Гризманна

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, после вылета из Лиги чемпионов сине-гранатовые предпримут новую попытку приобрести 28-летнего нападающего «матрасников». Наряду с защитником «Аякса» Матейсом де Лигтом француз будет главной трансферной целью каталонского клуба ближайшим летом. Трансфер футболиста может обойтись «Барселоне» в € 120 млн.

В нынешнем сезоне Гризманн сыграл за «Атлетико» 46 матчей, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, прошлым летом слухи активно связывали Гризманна с переходом в «Барселону», однако в итоге он решил остаться в «Атлетико».