«Интер» готов заплатить за хавбека «Барселоны» € 60 млн

«Интер» нацелился на полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «нерадзурри» желают укрепить свой состав и будут готовы предложить за хорвата ближайшим летом € 50-60 млн. Трансферу 31-летнего хавбека может поспособствовать то, что ранее футболист пытался договориться с каталонским клубом о подписании нового контракта с повышением оклада. Однако сине-гранатовые так и не предложили игроку новое соглашение.

В нынешнем сезоне Ракитич сыграл за «Барселону» 51 матч, забил 5 мячей и сделал 9 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2021 года. Ранее он выступал за «Базель», «Шальке-04» и «Севилью», откуда и перебрался на «Камп Ноу» за € 18 млн.