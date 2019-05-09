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«Интер» готов заплатить за хавбека «Барселоны» € 60 млн

«Интер» готов заплатить за хавбека «Барселоны» € 60 млн
Футбол / Испания

«Интер» нацелился на полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «нерадзурри» желают укрепить свой состав и будут готовы предложить за хорвата ближайшим летом € 50-60 млн. Трансферу 31-летнего хавбека может поспособствовать то, что ранее футболист пытался договориться с каталонским клубом о подписании нового контракта с повышением оклада. Однако сине-гранатовые так и не предложили игроку новое соглашение.

В нынешнем сезоне Ракитич сыграл за «Барселону» 51 матч, забил 5 мячей и сделал 9 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2021 года. Ранее он выступал за «Базель», «Шальке-04» и «Севилью», откуда и перебрался на «Камп Ноу» за € 18 млн.

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