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Роналдо: несправедливо, что только Месси хвалят после побед «Барселоны»

Роналдо: несправедливо, что только Месси хвалят после побед «Барселоны»
Футбол / Лига чемпионов

Бывший форвард мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роналдо считает, что болельщикам и прессе не стоит делать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси главной причиной успехов команды.

«Несправедливо указывать на виновников поражения. У них отличная команда и лучший игрок в мире в лице Месси. На днях я читал, что «Барселона» победила из-за Лео. Это огромная несправедливость по отношению ко всем игрокам и тренерскому штабу. «Барса» — отличная команда, с отличными футболистами и очень хорошими тренерами. Нужно быть осторожнее, когда кого-то критикуешь», — приводит слова Роналдо Goal.

Напомним, «Барселона» вылетела из плей-офф Лиги чемпионов, проиграв «Ливерпулю» в ответном матче со счётом 0:4. Первая игра, состоявшаяся в Испании, завершилась победой сине-гранатовых — 3:0.

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