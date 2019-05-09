Источник: Аллегри поставил ряд условий «Ювентусу»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поставил руководству своего клуба несколько требований. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, 51-летний специалист запросил у «старой синьоры» новый контракт сроком до 2022 года с солидной прибавкой к заработной плате. Кроме того, он хочет получить от клуба большей власти в трансферных вопросах и выделения средств на укрепление обороны и полузащиты. В частности, главный тренер настаивает на продаже аргентинского форварда Пауло Дибалы.

Аллегри возглавил «Ювентус» летом 2014 года. Под его руководством команда выиграла 5 чемпионатов Италии, 4 Кубка и 2 Суперкубка страны. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.