Пенсионер подал в суд на «Вулверхэмптон» из-за эмблемы

Пенсионер Питер Дэвис, которому уже больше 70 лет, утверждает, что он является автором эмблемы футбольного клуба английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон», сообщает Sky Sports.

Изображение доступно на странице Sky Sports в «Инстаграме».

По словам Дэвиса, будучи школьником, в 60-х годах прошлого столетия он нарисовал эмблему с изображением головы волка для участия в конкурсе, организованном художественной галереей в городе Уэст-Мидлендс. Пенсионер считает, что «Вулверхэмптон» воспользовался его эскизами.

Питер обвиняет клуб в нарушении авторских прав. Он уже подал соответствующий иск в суд.

Боссы «Вулверхэмптона» отвергли обвинения Дэвиса. Адвокаты клуба ещё в 2018 году пытались не допустить, чтобы дело дошло до суда. По их мнению, претензии пенсионера являются необоснованными.