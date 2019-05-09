Почеттино: «Ливерпуль» — фаворит, эта команда создана для побед

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов, в котором его команда встретится с «Ливерпулем».

«Фаворитом финала является „Ливерпуль“. Эта команда создана для побед. Но у нас будет время, чтобы подготовиться к финалу», — приводит слова Клоппа Cadena Cope.

Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Для «Тоттенхэм Хотспур» это будет первое участие в решающем матче за главный европейский клубный трофей. Почеттино стал третьим аргентинским тренером, который привёл свою команду к финалу ЛЧ. До него это делали только Эктор Купер и Диего Симеоне. Ни тот, ни другой выиграть трофей не смогли.