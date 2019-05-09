Источник: Зидан провёл встречу с Модричем

В четверг, 9 мая, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан провёл встречу с полузащитником своей команды Лукой Модричем. Об этом сообщает Cadena Cope.

По информации источника, на встрече наставник «Королевского клуба» расспросил 33-летнего хавбека о его планах на будущее и заверил футболиста, что рассчитывает на него в следующем сезоне. В ответ хорват заявил, что желает завершить карьеру на «Сантьяго Бернабеу». В свою очередь французский специалист сообщил, что планирует использовать игрока в роли, которая предполагает освобождение от работы на оборону.

В нынешнем сезоне в составе «Реала» Модрич сыграл 44 матча, забил 4 мяча и отдал 8 результативных передач. Его контракт со «сливочными» рассчитан до лета 2020 года.