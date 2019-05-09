Райола хочет получить 20% комиссионных за трансфер де Лигта

Переход защитника амстердамского «Аякса» Матейса де Лигта в каталонскую «Барселону» задерживается из-за позиции агента игрока Мино Райолы относительно комиссионных, сообщает Marca.

По информации издания, клубы уже договорились о трансфере де Лигта за € 70 млн. Райола в качестве комиссии хочет получить за сделку 20% (€ 14 млн), хотя обычно агенты берут 5–10%.

«Аякс» не хочет потерять € 14 млн, а «Барселона» не намерена увеличивать предложение, чтобы компенсировать амстердамскому клубу эта деньги. Сам Матейс уже принял решение продолжить карьеру в стане сине-гранатовых и надеется, что его агент снизит свои финансовые запросы.

Де Лигт является воспитанником «Аякса». В этом сезоне нидерландской Эредивизии он забил 3 мяча в 31 матче. В 17 встречах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов защитник записал в актив 3 гола.