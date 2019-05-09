Цорк: о досрочном возвращении Хакими в «Реал» не может быть и речи

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал информацию о возможном возвращении защитника команды Ашрафа Хакими из аренды в «Реал».

«О возвращении Хакими в „Реал“ летом не может быть и речи. Мы поддерживаем контакт с его агентом, у нас хорошие отношения. Ашраф останется в клубе на следующий сезон», — приводит слова Цорка El Mundo Deportivo.

Ранее появилась информация, что главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан попросил свой клуб изучить возможность досрочного возвращения марокканца из аренды.

В нынешнем сезоне в составе «Боруссии» Хакими сыграл 28 матчей, забил 3 мяча и отдал 7 результативных передач. Срок его аренды в дортмундском клубе рассчитан до лета 2020 года.