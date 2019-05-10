Эмери — первый тренер в истории, четыре раза участвовавший в финале Лиги Европы

Лондонский «Арсенал» вышел в финал Лиги Европы, одержав победу в противостоянии с «Валенсией». «Канониры» обыграли «летучих мышей» в обоих матчах (3:1, 4:2).

Для главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери предстоящий финал Лиги Европы станет четвёртым в карьере. Как сообщает Squawka Football на своей странице в «Твиттере», ранее подобное не удавалось ни одному специалисту.

Напомним, Эмери три раза подряд участвовал в главном матче турнира вместе с «Севильей» (2014, 2015, 2016). Во всех случаях его команда одерживала победу.

В финале Лиги Европы «Арсенал» встретится с победителем противостояния «Челси» (Лондон) — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне). Встреча состоится в Баку на стадионе «Олимпийский» 29 мая и начнётся в 14:00 мск.