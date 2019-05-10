Ляказетт: «Арсеналу» надо воспользоваться возможностью, чтобы пробиться в ЛЧ

Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт прокомментировал выездную победу в ответном матче полуфинала Лиги Европы с «Валенсией» (4:2). По итогам двух встреч «канониры» вышли в финал турнира.

«Мне понравилось, как мы отреагировали на пропущенный гол. Знали, что нужно будет забить по меньшей мере один мяч. Обамеянг просто красавец. Он рвётся в Лигу чемпионов, а мы хотим трофей. Мы плохо играли в английской Премьер-лиге в прошлом месяце. Надо воспользоваться этой возможностью, взять трофей и пробиться в Лигу чемпионов через этот турнир», — приводит слова Ляказетта пресс-служба УЕФА со ссылкой на эфир телеканала BT Sport.

В финале Лиги Европы «Арсенал» встретится с победителем противостояния «Челси» (Лондон) — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне). Встреча состоится в Баку на стадионе «Олимпийский» 29 мая и начнётся в 14:00 мск.