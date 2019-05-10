Э. Азар: думаю только о том, чтобы выиграть что-то для «Челси»

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал победу над «Айнтрахтом» (1:1, 4:3 – в серии пенальти) в 1/2 финала Лиги Европы и выход в финал турнира.



«В первом тайме мы были лучшей командой, а затем, как всегда в этом сезоне, пропустили через пять минут после начала второй половины игры. В концовки шансы были 50 на 50. Это не лучшая игра, но мы завершили её.



Моё будущее? Я думаю только о том, чтобы выиграть что-то для этого клуба и команды. Если это будет моя последняя игра, постараюсь сделать всё, что смогу. Если же нет, то сделаю то же самое», — цитирует полузащитника официальный сайт УЕФА.

В финале Лиги Европы «Челси» сыграет с «Арсеналом», который в полуфинале оказался сильнее «Валенсии» (3:1, 4:2).