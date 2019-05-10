Главный тренер «Айнтрахта»: разочарованы тем, что мечта не стала реальностью

Главный тренер «Айнтрахта» Адольф Хюттер прокомментировал поражение от «Челси» (1:1, 3:4 – в серии пенальти) в 1/2 финала Лиги Европы и вылет из турнира.



«Во-первых, хочу поздравить «Челси» с выходом в финал. Мы очень разочарованы тем, что наша мечта не стала реальностью. Невероятно горжусь командой и выступлением здесь, на «Стэмфорд Бридж».



Во время пенальти как тренер стараюсь оставаться спокойным – команде нужно не слишком нервничать. Я горжусь тем, что увидел. В этом сезоне мы заставили людей считаться с собой, думаю, это очень важно», — цитирует Хюттера официальный сайт УЕФА.

В первом матче полуфинала, который состоялся 2 мая во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Арена», «Челси» и «Айнтрахт» не выявили победителя — 1:1. Таким образом, в финал вышли лондонцы, а немецкий клуб покинул турнир.

В финале Лиги Европы «Челси» сыграет с «Арсеналом», который в полуфинале оказался сильнее «Валенсии» (3:1, 4:2).