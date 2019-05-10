Сарри: «Челси» провёл 61-й матч в сезоне, в Италии играют 50 или 52

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Айнтрахтом» (1:1, 4:3 – в серии пенальти) в 1/2 финала Лиги Европы и выход в финал турнира.



«В открытом матче они становятся действительно очень опасными. Мы не смогли забить второй гол в первом тайме, затем у нас возникли проблемы. Были хороши в концовке второй половины встречи, в дополнительное время действительно очень устали, как и соперник. Это был прекрасный матч.



Вы хорошо знаете, что в Англии уровень конкуренции очень высок. Для выхода в финал Кубка лиги нам пришлось играть против «Ливерпуля», «Тоттенхэма» — финалистов Лиги чемпионов. В финале мы играли против, на мой взгляд, лучшей команды Европы — «Манчестер Сити».



Для английской команды нелегко в физическом плане приехать на матч в последние месяцы сезона в очень хорошем состоянии, потому что здесь мы играем больше, чем в других странах. Сегодня провели 61-й матч, в Италии вы можете сыграть 50 или 52 матча, но это большая разница», — цитирует итальянского специалиста официальный сайт УЕФА.

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