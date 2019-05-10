Кепа: «Челси» дошёл до двух финалов и вышел в ЛЧ, хороший сезон

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага прокомментировал победу над «Айнтрахтом» (1:1, 4:3 – в серии пенальти) в 1/2 финала Лиги Европы и выход в финал турнира.



«Пенальти – лотерея. Мы победили, а в финале Кубка Лиги проиграли. Действовали против очень сильного соперника, очень рады победе. Изучаем удары бьющих пенальти перед каждой игрой, сегодня нам повезло. Матч на «Уэмбли» в прошлом, я извлёк из него урок.

Сезон складывался для нас непросто, но мы дошли до двух финалов и вышли в Лигу чемпионов, думаю, это хороший сезон. Впереди нас ждёт тяжёлое лондонское дерби в Баку с «Арсеналом», — цитирует голкипера BBC.

В финале Лиги Европы «Челси» сыграет с «Арсеналом», который в полуфинале оказался сильнее «Валенсии» (3:1, 4:2).