Обамеянг, Ляказетт, Лофтус-Чик и Кепа претендуют на звание игрока недели в ЛЕ

УЕФА назвал имена игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам недели в Лиге Европы.

В число претендентов вошли: нападающие «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт, полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик и вратарь лондонцев Кепа Аррисабалага.

Хет-трик Обамеянга и гол Ляказетта помогли «Арсеналу» обыграть на выезде. «Валенсию» (4:2). В другом полуфинальном матче мяч Лофтус-Чика и 3 сейва Кепы помогли «Челси» взять верх над «Айнтрахтом» (1:1, 4:3 – по пенальти).

Интересно, что Обамеянг, Ляказетт и Лофтус-Чик были номинированы на звание игрока недели в Лиге Европы и неделю назад.

За победу в Лиге Европы поспорят «Арсенал» и «Челси». Финальный матч турнира между «канонирами» и синими примет стадион «Олимпийский» в Баку 29 мая.