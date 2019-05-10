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Чех: никогда не пересматривал финал Лиги чемпионов — 2012

Чех: никогда не пересматривал финал Лиги чемпионов — 2012
Футбол / Англия

Голкипер «Арсенала» Петр Чех вспомнил о победе в Лиге чемпионов в сезоне-2011/12, когда выступал за «Челси». Тогда лондонцы в серии пенальти победили «Баварию».

«Никогда не пересматривал финал Лиги чемпионов 2012 года. Видел часть матча, потому что его смотрел мой сын. Я был в отеле с игроками «Челси», по телевизору говорили о Лиге чемпионов, всё началось с этого. Со мной были Фрэнк Лэмпард, Эшли Коул и Джон Терри. Мы посмотрели часть игры, показали только несколько одиннадцатиметровых ударов. Но я никогда не смотрел полный матч. Также никогда не видел финал 2008 года.

Пересматривая моменты, вы на этом зацикливаетесь. Я живу настоящим. Когда люди часто оглядываются назад, то теряют представление о том, что происходит в настоящем», — цитирует чеха The Telegraph.

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