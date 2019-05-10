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Матч Кубка Либертадорес закончился массовой дракой

Матч Кубка Либертадорес закончился массовой дракой
Футбол / Южная Америка

В заключительном матче группового этапа группы С Кубка Либертадорес аргентинский «Годой-Крус» дома обыграл чилийскую команду «Универсидад де Копсепсьон» — 1:0. Единственный гол в середине первого тайма забил полузащитник хозяев Анхель Гонсалес. Встреча закончилась массовой дракой, по итогам которой главный судья Вилтон Сампайо показал две прямые красные карточки. У аргентинского клуба был удалён Фабиан Энрикес, у чилийского – Патрисио Рубио.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Одержав победу, «Годой-Крус» со второго места в группе вышел в плей-офф, «Универсидад де Копсепсьон» — четвёртый.

Действующим обладателем Кубка Либертадорес является «Ривер Плейт», который в прошлогоднем финале обыграл «Боку Хуниорс» (2:2, 3:1). С 2019 года финал будет состоять из одного матча, который пройдёт на заранее выбранном стадионе.

Кубок Либертадорес. Группа C. 6-й тур
10 мая 2019, пятница. 01:15 МСК
Годой-Крус
Годой-Крус, Аргентина
1 : 0
Универсидад де Консепсьон
Консепсьон, Чили
1:0 – Гонсалес – 24
Удаления: Энрикес, 90+5 – Рубио, 90+5
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