«Манчестер Сити», «Барселона» и «Реал» рассматривают варианты с трансфером Санчо

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно, сообщает Don Balon. По информации издания, варианты с его приобретением рассматривают «Манчестер Сити», «Барселона» и «Реал».

«Манчестер Сити» намерен вернуть своего воспитанника в Англию, обещая игровое время, но игрок не собирается возвращаться на родину. «Реал» также проявляет заинтересованность в переходе Санчо, но намерен сосредоточиться на приобретении полузащитника «Челси» Эдена Азара.

«Барселона» обещает Джейдону Санчо ключевую роль в команде, но каталонцев отпугивает цена выкупа, которая составляет € 180 млн. Дортмунд также не желает вести переговоры с испанским клубом после проблемной ситуации из-за перехода Усмана Дембеле, когда игрок отказался играть за действующий клуб.

В нынешнем сезоне 19-летний футболист стал регулярно выходить в стартовом составе «шмелей» и к настоящему моменту успел принять участие в 32 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 11 голов и 17 результативных передач.