СМИ: «Манчестер Юнайтед» предложил за Дибалу € 85 млн

Нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Don Balon. По информации издания, у форварда не лучшие отношения с лидером туринцев Криштиану Роналду, а клуб не против его продать. «Красные дьяволы» предложили € 85 млн.

Месяц назад «Реал» предложил за нападающего € 75 млн, но получил отказ. Вероятно, сейчас мадридцы не будут повторять предложение манкунианцев, а сосредоточатся на приобретении полузащитника «Челси» Эдена Азара.

25-летний Дибала перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо». Сумма трансфера составила € 40 млн. В нынешнем сезоне принял участие в 27 матчах итальянского национального чемпионата (21 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей (один — с пенальти). На счету нападающего также шесть результативных передач. Контракт игрока с туринским клубом действителен до лета 2022 года.