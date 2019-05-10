Экс-игрок «Зенита» Данни приехал в Санкт-Петербург

Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни прибыл в Санкт-Петербург и планирует встретиться с болельщиками перед матчем 28-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Я рад, это был хороший сезон. У меня в «Зените» много друзей. Семак, как тренер, в их числе. Я очень счастлив за них. Они играли хорошо весь сезон, многое сделали, чтобы стать чемпионами», — цитирует португальского игрока 78.ru.

12 мая в рамках чемпионского променада на «Газпром Арене» пройдёт интерактивная фотосессия с участием 35-летнего футболиста.

Данни выступал в «Зените» с 2008 по 2017 год. Вместе с петербургским клубом он трижды выигрывал чемпионат России, дважды становился обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также завоевал Суперкубок УЕФА. Сейчас полузащитник выступает за португальский «Маритиму».