Роуз: надеюсь, что теперь Гуллит съест свои слова о «Тоттенхэме»

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз после выхода в финал Лиги чемпионов адресовал слова бывшему футболисту сборной Нидерландов Руду Гуллиту. Голландец раскритиковал игру лондонского клуба после поражения в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов от «Аякса» со счётом 0:1.



«Не будьте так грубы, Руд. Он очень критически относился к некоторым футболистам и критиковал нас, что подлило масла в огонь. Надеюсь, что теперь он съест свои слова после ответного матча», — цитирует защитника Sky Sports.

«Тоттенхэм», обыграв на выезде «Аякс» со счётом 3:2, по сумме двух встреч вышел в финал самого престижного еврокубка. В другом полуфинале «Ливерпуль» оказался сильнее «Барселоны» (0:3, 4:0). Финал состоится 1 июня в Мадриде.