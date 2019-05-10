Обамеянг — второй футболист, оформивший хет-трик в полуфинале Лиги Европы

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг отметился тремя забитыми мячами в ответном матче полуфинала Лиги Европы с «Валенсией» (4:2).



Как сообщает пресс-служба УЕФА, габонец стал лишь вторым футболистом в истории турнира, которому удалось оформить хет-трик в полуфинальной игре. Аналогичное достижение покорилось экс-форварду «Порту» Радамелю Фалькао, забившему четыре гола в ворота «Вильярреала» в 2011 году.



В первом матче «Арсенал» на своём поле победил «Валенсию» со счётом 3:1. Таким образом, общий счёт противостояния стал 7:3 в пользу «канониров». В финале Лиги Европы подопечные Унаи Эмери встретятся с другой лондонской командой – «Челси», которая в серии пенальти одолел франкфуртский «Айнтрахт», завершив обе встречи со счётом 1:1.

«Валенсия» без Черышева вылетела из ЛЕ. У Обамеянга хет-трик на «Месталье»! Унаи Эмери опять сыграет в финале Лиги Европы.