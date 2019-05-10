«Челси» — первая команда, не проигравшая в 17 матчах Лиги Европы подряд

«Челси» одолел «Айнтрахт» в серии пенальти в ответном полуфинальном матче Лиги Европы. В основное и дополнительное время встречи соперники не выявили победителя, сыграв со счётом 1:1.



Как сообщает Coral в «Твиттере», этот матч стал для лондонцев уже 17-м подряд в турнире, в котором они не потерпели ни одного поражения. С момента последнего проигрыша в Лиге Европы синие одержали 14 побед и трижды сыграли вничью. При этом «Челси» стал первой командой в истории турнира, достигшей этой отметки.



Помимо «Айнтрахта», на пути к финалу Лиги Европы «Челси» также победил «Мальмё» (2:1 и 3:0), киевское «Динамо» (3:0 и 5:0), пражскую «Славию» (1:0 и 4:3). В решающем матче синие встретятся с другой лондонской командой – «Арсеналом».

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