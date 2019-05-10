Пепе предложил Коэнтрау € 600 тыс. за победу в матче с «Бенфикой»

Защитник «Порту» Пепе попал в скандал в ходе чемпионской гонки в португальской Примейре.



Как сообщает Gonfialarete.com, 36-летний футболист предложил защитнику «Риу Аве» Фабио Коэнтрау, с которым он хорошо знаком по выступлениям за мадридский «Реал», выплату в размере € 600 тыс. за победу в матче 33-го тура чемпионата Португалии. Соответствующее заявление с прикреплёнными доказательствами анонимно поступило в полицию и прокуратуру.



За два тура до конца сезона «Бенфика» занимает первое место в турнирной таблице Примейры, опережая «Порту» на два очка. В случае победы «Риу Аве» в игре с «орлами» «драконы» имеют шанс возглавить таблицу первенства и обойти конкурентов на одно очко.



После встречи с «Риу Аве» «Бенфике» также предстоит сыграть с «Санта-Кларой». «Порту» в двух оставшихся турах встретится с «Насьоналом» и «Спортингом».