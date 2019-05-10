«Арсеналу» и «Челси» выделено по 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы

Болельщикам «Арсенала» и «Челси» выделено всего по 6 тыс. билетов на финальный матч Лиги Европы. После этого известия на официальном сайте «канониров» было опубликовано сообщение, в котором выражено разочарование таким малым количеством билетов. Напомним, что стадион Олимпийский в Баку, который примет решающий матч 29 мая, вмещает 68 700 зрителей.

«Арсенал» напомнил, что у клуба около 45 тыс. владельцев абонементов и более 180 тыс. официальных членов клуба болельщиков. Билеты на финал Лиги Европы будут стоить от £ 26 до £ 121, а цена большинства билетов составит £ 43.

Напомним, победитель Лиги Европы получит прямую путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон и разыграет с обладателем Кубка чемпионов Суперкубок УЕФА.