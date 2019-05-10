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Суарес выбыл на 4-6 недель и не поможет «Барселоне» в финале Кубка Испании

Суарес выбыл на 4-6 недель и не поможет «Барселоне» в финале Кубка Испании
Футбол / Испания

«Барселона» на своём официальном сайте опубликовала сроки восстановления нападающего Луиса Суареса, который накануне, 9 мая, перенёс артроскопическую операцию на колене.

Уругвайский футболист выбыл из строя на срок от четырёх до шести недель. Таким образом, Суарес не поможет сине-гранатовым во всех оставшихся матчах нынешнего сезона.

«Барселоне» предстоит провести две игры в чемпионате Испании – с «Хетафе» 12 мая и с «Эйбаром» 18 мая. При этом каталонцы уже обеспечили себе победу в соревновании. Также 25 мая сине-гранатовые примут участие в финале Кубка Испании, где их соперником станет «Валенсия». Матч состоится в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин».

В нынешнем сезоне Суарес сыграл за «Барселону» 49 матчей, забил 25 мячей и сделал 13 результативных передач. Контракт 32-летнего нападающего с клубом рассчитан до лета 2021 года.

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