Виллиан: я ничего не знаю об уходе Азара из «Челси»

Полузащитник «Челси» Виллиан рассказал о значимости форварда Эдена Азара для лондонской команды и признался, что не хочет, чтобы бельгийский футболист покинул стан синих. Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Азару со стороны «Реала».

«Я надеюсь, что он останется, но в футболе никогда не знаешь, что случится. Я думаю, мыслями он здесь. После того как он закончит сезон, возможно, он сам сможет рассказать о ситуации. Я ничего не знаю о его уходе, поэтому надеюсь, что он останется. Он важный, особенный игрок, он нам очень помогает. И он один из лучших игроков в мире», — цитирует Виллиана Independent.

В нынешнем сезоне 28-летний Азар принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором 16 забитых мячей (4 — с пенальти), а также отметился 15 результативными передачами. Контракт форварда с английским клубом действителен до лета 2020 года.