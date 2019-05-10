«Локомотив» — «Рубин»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 10 мая, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Рубин». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Локомотив» — «Рубин» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ассистентами главного судьи станут Алексей Ширяев и Андрей Веретешкин. В роли резервного рефери выступит Сергей Иванов.



«Локомотив», набрав 49 очков в 27 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (35) — 10-й.

«Локомотив» — «Рубин». Прогноз: Гилерме снова пропустит «Локомотив» пропускает в семи подряд матчах, а у «Рубина» голевая серия из четырёх поединков.