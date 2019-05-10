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Шац проведёт эфир на проекте Z+, Радимов выступит в роли эксперта

Шац проведёт эфир на проекте Z+, Радимов выступит в роли эксперта
Футбол / РПЛ

12 мая выйдет в эфир очередной проект Z+, который будет посвящён чемпионскому титулу, досрочно завоёванному «Зенитом» в нынешнем сезоне.

«Чемпионский выпуск проекта Z+ уже в это воскресенье! Трансляция матча против ЦСКА, церемония вручения кубка с разных точек зрения, экспертиза от Владислава Радимова и ещё миллион поводов смотреть игру на z.fc-zenit.ru. Ведущий выпуска — Михаил Шац!» — говорится в официальном «твиттере» сине-бело-голубых.

Ранее «Зенит» становился чемпионом России в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. По этому показателю клуб из Санкт-Петербурга уступает только ЦСКА (6) и «Спартаку» (10). «Локомотив» выигрывал чемпионский титул трижды. Чемпионами страны становились также «Рубин» (2) и «Спартак-Алания» (1).

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