Раньери подтвердил уход из «Ромы» по окончании сезона

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери подтвердил информацию, согласно которой он покинет свой пост по окончании нынешнего сезона.



«Я пришёл в «Рому», потому что как болельщик этой команды я был в восторге, когда получил звонок от клуба, и хотел помочь ему. Моя работа здесь продлится до конца этого сезона», — приводятся слова Раньери в «твиттере» «Ромы».



Раньери возглавил «Рому» в начале марта этого года после отставки Эусебио Ди Франческо, который был уволен после вылета из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Порту» в 1/8 финала. Для итальянца этот приход в стан «волков» стал вторым в тренерской карьере. Ранее он работал с командой с 2009 по 2011 год.



«Рома» после 35 туров занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А, на три очка отставая от четвёртой строчки, позволяющей участвовать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

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