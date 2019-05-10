Дюков: убеждён, финал Кубка в Самаре будет организован на самом высоком уровне

Президент РФС Алесандр Дюков выразил уверенность, что Самара отлично справится с проведением финала Кубка России, который пройдёт 22 мая.

«Самара прекрасно справилась с организацией матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году и заслужила право проведения финала Олимп Кубка России сезона-2018/19. Желание принять титульный поединок изъявили несколько городов, но исполком РФС выбрал Самару. Убеждён, что финал будет организован на самом высоком уровне и подарит болельщикам массу положительных эмоций. Мы продолжаем работу по реализации стратегии matсh day-активностей и созданию праздничной атмосферы в рамках проведения футбольных матчей на аренах страны.

Наша задача – подарить максимум положительных эмоций болельщикам за счёт создания дополнительных зон развлечения и комфорта болельщиков. Самарцев и гостей города ждёт много сюрпризов, программа будет очень насыщенной. Со своей стороны приглашаю поклонников футбола на арену пораньше, чтобы поучаствовать в памятных мероприятиях», — цитирует Дюкова пресс-служба «Крыльев Советов».