В Азербайджане заверили, что у Мхитаряна не будет проблем со въездом в страну

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана заверила «Арсенал» и Союз европейских футбольных ассоциаций в том, что у армянского полузащитника «канониров» Генриха Мхитаряна не возникнет проблем со въездом в страну.

Ранее в СМИ сообщалось, что Мхитарян может пропустить финальный матч Лиги Европы по политическим причинам. Напомним, что Азербайджан и Армения на протяжении длительного времени находятся в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха.

«Рассылка писем в футбольные ассоциации, клубы и посольства с целью помощи в оформлении виз игроками для участия в матчах под эгидой УЕФА в других странах — стандартная для организации процедура. В этом отношении УЕФА и „Арсенал“ запросили подтверждение, а Ассоциация футбольных федераций Азербайджана подтвердила, что у данного игрока не будет проблем со въездом и пребыванием в стране, а также что будут приняты все необходимые меры безопасности», — цитирует пресс-служба УЕФА телеканал «360».