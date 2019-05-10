Игроки национальной команды пожелали удачи хоккейной сборной на ЧМ-2019

Футболисты сборной России по футболу записали видеообощение в адрес хоккеистов национальной команды России в преддверии старта чемпионата мира по хоккею. Сегодня, 10 мая, в стартовой игре российская команда сыграет против сборной Норвегии.

Видео доступно в «инстаграме» сборной России.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).