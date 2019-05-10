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«Арсенал» победил «Анжи» и поднялся на четвёртое место в молодёжном первенстве

«Арсенал» победил «Анжи» и поднялся на четвёртое место в молодёжном первенстве
Футбол / РПЛ

В 28-м туре молодёжного первенства России «Анжи» принимал тульский «Арсенал». Матч состоялся на третьем поле стадиона «Анжи-Арена» в Каспийске и завершился победой гостей со счётом 2:0.

Первый гол во встрече был забит в её начале, на 17-й минуте. Его автором стал нападающий Гурам Аджоев. Точку в противостоянии поставил другой форвард «оружейников» — Руслан Куль, поразивший ворота махачкалинской команды на 84-й минуте.

«Арсенал», набрав 54 очка, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице молодёжного первенства и теперь уступает «Спартаку» и «Динамо» лишь по дополнительным показателям. «Анжи» (13) остался на последней, 16-й, строчке. С полной таблице соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 28-й тур
10 мая 2019, пятница. 11:00 МСК
Анжи-мол.
Махачкала
0 : 2
Арсенал-мол.
Тула
0:1 – Аджоев – 17, 0:2 – Куль – 84
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