«Арсенал» победил «Анжи» и поднялся на четвёртое место в молодёжном первенстве

В 28-м туре молодёжного первенства России «Анжи» принимал тульский «Арсенал». Матч состоялся на третьем поле стадиона «Анжи-Арена» в Каспийске и завершился победой гостей со счётом 2:0.



Первый гол во встрече был забит в её начале, на 17-й минуте. Его автором стал нападающий Гурам Аджоев. Точку в противостоянии поставил другой форвард «оружейников» — Руслан Куль, поразивший ворота махачкалинской команды на 84-й минуте.



«Арсенал», набрав 54 очка, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице молодёжного первенства и теперь уступает «Спартаку» и «Динамо» лишь по дополнительным показателям. «Анжи» (13) остался на последней, 16-й, строчке. С полной таблице соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».