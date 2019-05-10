«Динамо» — «Ростов»: команды объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Ростова» на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 10 мая, на стадионе «Арена Химки» в Химках и начнётся в 14:00 мск.



Состав «Динамо»: Антон Шунин, Алексей Козлов, Григорий Морозов, Тони Шуньич, Роман Евгеньев, Артур Юсупов, Жоаозиньо, Абдул Теттех, Мигел Кардозу, Евгений Луценко, Кирилл Панченко.



Состав «Ростова»: Сергей Песьяков, Сергей Паршивлюк, Иван Новосельцев, Рагнар Сигурдссон, Миха Мевля, Александр Гацкан, Алексей Ионов, Артём Щадин, Александр Зуев, Матиас Норманн, Бьорн Сигурдарсон.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Ассистентами главного судьи станут Александр Кудрявцев и Владислав Назаров. В роли резервного рефери выступит Николай Волошин.

«Динамо» — «Ростов»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00