А. Эрнандес: с русским языком дела, если честно, очень плохи

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес рассказал, что о думает о Москве и как обстоят его дела с изучением русского языка.



«Москва — это красивый город, в котором есть всё. 10 лет я живу за пределами своей страны, и только сейчас я смог добраться до города, где я могу съесть асадо в ресторане в воскресенье. Я очень спокойный человек. Я пытаюсь отдохнуть, остаюсь дома и смотрю футбол. Люблю гулять, особенно по Красной площади. Когда приезжают родственники, это первое место, которое мы посещаем.



Попробовал ли борщ? Борщ — это тот, который сделано из… как это? Суп со свеклой? Да, я его попробовал, и он очень вкусный. Это было первое блюдо, которое я попробовал, когда приехал в Россию, и мне очень понравилось. Я говорю “окей” этому супу.



С русским языком дела, если честно, очень плохи, я выучил какие-то слова, чтобы справиться с собой на игровом поле. Во всяком случае с английским языком я неплохо справляюсь», — цитирует форварда Fútbol Bajo Cero.

А. Эрнандес: не очень доволен ролью, которую играю последнее время в ЦСКА