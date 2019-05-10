Селюк: турецкие клубы очень хотят видеть Каборе у себя

Дмитрий Селюк, агент полузащитника Шарля Каборе, рассказал о вариантах продолжения карьеры своего клиента, ныне выступающего за «Краснодар».



«Что касается Каборе, то турецкие клубы очень хотят видеть его у себя. В январе они были готовы заплатить деньги «Краснодару», чтобы клуб его отпустил. Каборе в июне становится свободным агентом, есть разные предложения, как с Турции, так и вне её. Так что пока ничего конкретного», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Журавлёвым.

Ранее сам Каборе сообщил, что у него есть желание остаться в «Краснодаре» ещё на два года, но как минимум с сохранением нынешней зарплаты. Игрок сборной Буркина-Фасо выступает за «горожан» с 2016 года.