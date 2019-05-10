Парфёнов: непонятно, как засчитали гол Сутормина

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал выездной матч с «Оренбургом» в 28-м туре Премьер-Лиги. Матч прошёл на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершился со счётом 2:2.



«В конце матча сравняли счёт, хотя контролировал всю игру. Непонятно, как засчитали гол Сутормина, ведь в том моменте лайнсмен сначала показал положение вне игры. С другой стороны, VAR мы ещё не ввели. Надо смотреть, не хочется говорить лишнего на эмоциях. Радует, что доиграли до самого конца», — сказал Парфёнов в эфире «Матч ТВ».

«Оренбург», набрав 37 очков, поднялся с девятого на седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, обойдя «Ахмат» (36) и «Ростов» (37), у которых имеется игра в запасе. «Урал» (34) остался на 11-й строчке.

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